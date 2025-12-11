En busca de acelerar la reforma electoral, no se descarta convocar a un periodo extraordinario de sesiones en el mes de enero, asegura el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

“Hoy estaba viendo eso con algunos miembros de la comisión presidencial para la Reforma Electoral si concluyeron sus trabajos y si habría posibilidades de que nos enviaran ya la iniciativa a través de la Comisión Permanente para empezar el análisis desde antes, dado que diciembre es un buen mes para revisar y para con calma analizar. No se descarta ningún periodo extraordinario. Sí llegara en la semana próxima la iniciativa de Reforma Electoral, no se descarta que en enero estemos iniciando, a mediados de enero, un periodo extraordinario”.

Además quedaron tres minutas procedentes del Senado que también podrían motivar la convocatoria al extraordinario, entre las que destaca la que tiene que ver con el endurecimiento de las penas contra quienes cometan abuso sexual. (Por Arturo García Caudillo)