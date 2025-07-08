En el marco de la 52 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada en Palacio Nacional, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó el Acuerdo Nacional contra la Extorsión.

“Un paso decisivo para enfrentar este delito con mayor rigor técnico y mejores instrumentos institucionales. Este acuerdo establece la armonización legislativa en los estados; la creación de áreas especializadas en las fiscalías, y en el caso donde ya existan su fortalecimiento; el fortalecimiento de la operación del 089 y la elaboración de un manual nacional que unifique los procesos de recepción de denuncias, investigación y persecución de este delito”.

En el encuentro con gobernadores, García Harfuch destacó que desde la implementación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el pasado 6 de julio, se han recibido más de 102 mil llamadas en el número único de denuncia 089 y se han detenido a más de 600 personas vinculadas con este delito en 22 estados. (Por Arturo García Caudillo)