En el marco de la 52 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada en Palacio Nacional, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó el Acuerdo Nacional contra la Extorsión.
“Un paso decisivo para enfrentar este delito con mayor rigor técnico y mejores instrumentos institucionales. Este acuerdo establece la armonización legislativa en los estados; la creación de áreas especializadas en las fiscalías, y en el caso donde ya existan su fortalecimiento; el fortalecimiento de la operación del 089 y la elaboración de un manual nacional que unifique los procesos de recepción de denuncias, investigación y persecución de este delito”.
En el encuentro con gobernadores, García Harfuch destacó que desde la implementación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el pasado 6 de julio, se han recibido más de 102 mil llamadas en el número único de denuncia 089 y se han detenido a más de 600 personas vinculadas con este delito en 22 estados. (Por Arturo García Caudillo)
Presentan acuerdo nacional contra extorsión con penas de hasta 42 años
En el marco de la 52 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada en Palacio Nacional, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó el Acuerdo Nacional contra la Extorsión.