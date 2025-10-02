Que nadie se ofenda, pero la Cámara de Diputados corregirá lo que tenga que ser enmendado de la reforma en materia de amparo, aprobada anoche por el Senado de la República, asegura el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal.

“Por lo que el revisor, esa es nuestra función y nadie debe de ofenderse, puede enmendarlo. Por eso somos cámara revisora, para decir, oye, pareciera ser que este no es un criterio avalado por la Constitución y pareciera ser lo que tú dices, que distorsiona o tergiversa el sentido de lo plasmado en la Constitución. Sí así fuere, repito, nadie se debe de ofender, es que la Cámara enmiende y revise”.

De igual forma, añade, la Cámara de Diputados respetará el proceso parlamentario, otorgará los tiempos que marca el reglamento y no aprobará en fast track el documento, el cual, en su opinión personal, sí es violatorio de la Constitución. (Por Arturo García Caudillo)