Por primera vez en 30 años, la Plaza de Toros Nuevo Progresó cerrará el año con 29 festejos taurinos, al darse a conocer las 8 corridas que faltan de la Temporada Grande. Del viernes 10 de octubre con la Corrida de Las Luces al domingo 14 de diciembre con un festival de matadores en retiro como Enrique Ponsa, El Zotoluco, Pablo Hermoso, Nacho Garibay y más.

Sobre las figuras del toreo que destacan en estos nuevos carteles Jorge López de los reyes como gerente de la Plaza, comentó.

“La máxima figura del toreo mundial hoy por hoy como lo es el peruano André Roca Rey estará presente, toreros españoles de la tala de Emilio de Justo, Borja Jiménez este año es triunfador de las plazas mas importantes, Juan Ortega un torero de arte exquisito y un torero que ha causado revuelo desde que se presentó como niño, que es el español Marco Pérez”.

Por lo pronto el próximo domingo se presentan a las 4:30 de la tarde Uriel Moreno el Zapata, André Lagravere El Galo, y Miguel Aguilar. El lunes saldrán a la venta los boletos con diversas promociones. (Por Martín Navarro Vásquez)