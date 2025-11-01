Pese a que la Junta de Coordinación Política negó cualquier alza salarial, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 confirma que los diputados federales recibirán un incremento de 4.9 por ciento en sus percepciones.

La dieta anual pasará de un millón 193 mil pesos a un millón 307 mil, un aumento de 113 mil 739 pesos.

El ajuste aplica a todos los rubros: sueldo base, aportaciones al seguro social, ahorro solidario y aguinaldo.

El alza contrasta con fuertes recortes al Poder Judicial, INE, CNDH y FGR, mientras que Educación, Ciencia y Medio Ambiente recibieron reasignaciones relevantes.

Entre los beneficiados destaca la Universidad de Guadalajara, a la que se canalizarán más de 4 mil millones de pesos adicionales.