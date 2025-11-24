El vicecoordinador económico del PAN en la Cámara de Diputados, Héctor Saúl Téllez, hizo un llamado al Gobierno de la República, particularmente a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, para que atienda la demanda de seguridad por parte de los transportistas ante la creciente ola de asaltos y violencia en los caminos, carreteras y autopistas del país.

“Los transportistas están cansados, están en el hartazgo que viven día a día con la inseguridad que hay en las carreteras del país, siendo extorsionados incluso por la propia policía, siendo extorsionados también por la delincuencia, asaltados, robo de sus unidades, secuestros, e incluso asesinatos. Y en el caso del campo, se ha dedicado este régimen a destruir todos los apoyos que había para la productividad”.

Pero además reclamó el tono amenazante del partido en el poder, ya que en lugar de resolver las justas demandas de transportistas y campesinos, ahora los acusan de ser opositores al gobierno. (Por Arturo García Caudillo)