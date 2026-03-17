Esta semana comenzará el proceso para elegir a tres integrantes del Consejo General del INE, así lo comenta el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

“Mañana o pasado, iniciamos el proceso de renovación de consejeros del INE. Vamos a mandar la convocatoria mañana, si la Junta de Coordinación Política lo autoriza, o el jueves. Y va a ser un trabajo pesado, desde la selección del Consejo Técnico hasta la recepción de aspirantes y candidatos, examen y todo lo que implica una renovación de este tipo”.

Y es que en abril concluye el periodo de nueve años de los conejeros Jaime Rivera y Claudia Zavala. (Por Arturo García Caudillo)