Como consecuencia de un incendio fuera de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, lamentablemente cinco personas perdieron la vida, entre ellos, una trabajadora de Pemex.

La paraestatal confirma que, debido a las fuertes lluvias que ocasionaron el desborde de aguas aceitosas hacia afuera de la refinería Olmeca, hubo un estancamiento y la posterior ignición del líquido en el exterior de la barda perimetral de la instalación.

Al momento, el suceso se encuentra controlado y no representa riesgo para la población ni para las o los trabajadores; personal de la empresa colabora con las autoridades para determinar las causas del incidente.