Las estadísticas de personas desaparecidas en Jalisco presentan una diferencia de casi mil 700 casos entre los registros estatal y federal, evidenciando una grave falta de homologación en los datos oficiales.

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda, en la entidad hay 14 mil 281 personas reportadas en esa condición.

En contraste, el Registro Estatal de Personas Desaparecidas del Gobierno de Jalisco contabiliza 15 mil 983 casos al 31 de octubre, diferencia que cambia la posición del estado: segundo lugar nacional con las cifras federales y primero con las estatales.

Además, mientras el gobierno estatal reporta 2 mil 309 desapariciones entre el 1 de enero y el 31 de octubre, el registro federal solo reconoce 482 casos en el mismo periodo.

Esta disparidad refuerza las críticas de colectivos y organismos de derechos humanos sobre la falta de coordinación y transparencia en el manejo de la información sobre personas desaparecidas. (Por Marck Hernández)