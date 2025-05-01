La audiencia de Joaquín Guzmán López, El Güero, hijo de El Chapo, fue pospuesta de nuevo en Estados Unidos, y ahora se realizará el próximo 1 de diciembre, anunció hoy la oficina de la jueza Sharon Johnson Coleman.

Originalmente el hijo de El Chapo, quien se entregó a autoridades de Estados Unidos, iba a presentarse ante la jueza Coleman, quien lleva el caso, el 15 de septiembre en Chicago, sin embargo, la audiencia se cambió para el 13 de noviembre, pero por segunda ocasión se modificó la fecha.

Joaquín Guzmán López tiene múltiples acusaciones en su contra, entre ellas narcotráfico, lavado de dinero, crimen organizado y posesión de armas.