Inició en el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la discusión para aprobar la realización de un periodo extraordinario de sesiones donde se apruebe postergar al 2028 la elección judicial, e incluir una nueva propuesta presidencial para evitar la participación de candidaturas ligadas al crimen organizado. Sin embargo, reclama la presidenta de los diputados, Kenia López Rabadán, los legisladores ni siquiera conocen las iniciativas.

“Cuando ni siquiera tenemos las iniciativas. Es increíble que estemos convocando a las y los legisladores sin tener el documento de las iniciativas a tratar en esas dos etapas, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores”.

En el extraordinario también se discutirán dos iniciativas que incluyó de última hora y también sin existir un dictamen, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, relativas a los motivos para declarar la nulidad de los procesos electorales. (Por Arturo García Caudillo)