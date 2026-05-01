La diputada local del PAN, Claudia Murguía, presentó una iniciativa de reforma electoral en Jalisco que plantea, entre otros puntos, evitar mayorías artificiales en el Congreso local, anular elecciones en casos de intervención del crimen organizado y establecer debates obligatorios entre candidatos a presidencias municipales.

La legisladora explicó que uno de los principales objetivos de la propuesta es modificar el mecanismo de asignación de diputaciones plurinominales para garantizar una representación más proporcional al voto ciudadano.

“Evitar mayorías artificiales y que se respete 100% la voluntad del voto de los jaliscienses, evitar mayorías artificiales para evitar daños a las instituciones, a la Constitución y a la vida del estado; nulidad de elección por infiltración o financiamiento de grupos del crimen organizado; blindar y facilitar tu derecho al voto libre y secreto y la obligación a los debates en los candidatos a presidentes municipales”.

La diputada adelantó que buscará que la reforma sea aprobada antes del próximo 30 de mayo. (Por Marck Hernández)