Autoridades de Estados Unidos informaron que cerca de 70 mil personas murieron por sobredosis en 2025, lo que representa una reducción de 14% respecto al año anterior y la tercera caída anual consecutiva en décadas.
Datos preliminares de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades indican que hubo disminuciones en muertes relacionadas con fentanilo, cocaína y metanfetamina en la mayoría de los estados, aunque entidades como Arizona, Colorado y Nuevo México registraron aumentos.
Especialistas atribuyen la baja al mayor acceso a tratamientos contra adicciones, la disponibilidad de naloxona y cambios en el consumo de drogas tras la pandemia de Covid-19.
Sin embargo, investigadores advirtieron que la cifra sigue siendo alta y alertaron sobre la aparición de nuevas sustancias sintéticas, como la ciclorfina, un opioide hasta 10 veces más potente que el fentanilo, detectado recientemente en el mercado ilegal estadounidense.
Disminuyen muertes por sobredosis en Estados Unidos durante 2025
Autoridades de Estados Unidos informaron que cerca de 70 mil personas murieron por sobredosis en 2025, lo que representa una reducción de 14% respecto al año anterior y la tercera caída anual consecutiva en décadas.