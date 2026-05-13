Autoridades de Estados Unidos informaron que cerca de 70 mil personas murieron por sobredosis en 2025, lo que representa una reducción de 14% respecto al año anterior y la tercera caída anual consecutiva en décadas.

Datos preliminares de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades indican que hubo disminuciones en muertes relacionadas con fentanilo, cocaína y metanfetamina en la mayoría de los estados, aunque entidades como Arizona, Colorado y Nuevo México registraron aumentos.

Especialistas atribuyen la baja al mayor acceso a tratamientos contra adicciones, la disponibilidad de naloxona y cambios en el consumo de drogas tras la pandemia de Covid-19.

Sin embargo, investigadores advirtieron que la cifra sigue siendo alta y alertaron sobre la aparición de nuevas sustancias sintéticas, como la ciclorfina, un opioide hasta 10 veces más potente que el fentanilo, detectado recientemente en el mercado ilegal estadounidense.