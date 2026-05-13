Con la amenaza de Morena de solicitar el desafuero de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, queda claro que existe una persecución política en su contra, afirma la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán.

“Es terrible que veamos este avasallamiento, esta persecución política en contra de la gobernadora Maru Campos, cuando claramente sabemos que desmantelaron en Chihuahua un narcolaboratorio. Espero que los políticos dejen de estar atacando a una gobernadora que hace su trabajo y más bien ataquen a los gobernantes, a los acusados de tener ligas, de tener relación, de tener evidentemente una sociedad con el crimen organizado”.

De esta forma, además, queda claro que en México hay dos tipos de políticos: los que trabajan con el crimen organizado y los que defienden a la ciudadanía. (Por Arturo García Caudillo)