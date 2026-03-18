Walt Disney Company anunció que estrenará en 2028 dos secuelas de franquicias populares: “Los Increíbles 3” el 16 de junio, y “Lilo & Stitch 2” el 26 de mayo.

La tercera entrega de “Los Increíbles” será dirigida por Peter Sohn, siendo la primera sin Brad Bird como director, aunque seguirá como guionista y productor.

La saga ha sido un gran éxito en taquilla, superando los mil 800 millones de dólares con sus dos primeras películas.

Por su parte, “Lilo & Stitch 2” aún no tiene detalles de historia o elenco, pero contará con el regreso de Chris Sanders como guionista y voz de Stitch.

La franquicia retomó fuerza tras el éxito del remake live action de 2025, que superó los mil millones de dólares a nivel mundial.

Ambos proyectos buscan capitalizar el éxito previo de estas historias centradas en familia, superhéroes y ciencia ficción. (Por Katia Plascencia Muciño)