La confrontación entre las facciones del Cártel de Sinaloa de Los Mayitos y Los Chapitos se concentra ahora en la frontera con Tepic, Nayarit, principalmente, en el corredor que va de Mazatlán a Escuinapa, Sinaloa.

De acuerdo con fuentes de Seguridad, hasta hace unos meses ese tramo carretero estaba bajo control de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán y células afines en la zona fronteriza, particularmente en localidades como Ojo de Agua, Palmito y El Rosario, en territorio sinaloense y, en Acaponeta, Sayulita y Tecuala, hacia la capital de Tepic.