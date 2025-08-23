Al continuar la fecha 6 de la Liga MX, el León no pudo ganar en casa al empatar a un gol con el Pachuca, en encuentro celebrado en el estadio Nou Camp.

Cabe resaltar que los dos goles en el encuentro fueron marcados vía penal. Primero por parte del neerlandés Oussama Idrissi al minuto 13′ y después empató el panameño Ismael Díaz poco antes de ir al descanso. El cuadro de La Fiera terminó con 10 por expulsión del brasileño Valentín Gauthier a 11 minutos del final. Los Tuzos llegan a los 13 puntos y los Esmeraldas a 7. (Por Martín Navarro Vásquez)