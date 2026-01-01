Este fin de semana el frío en México llegará por partida doble ya que la Comisión Nacional del Agua mantiene la alerta por el Frente Frío número 28, mientras que el 29 ingresará esta tarde sobre el norte y noreste del país.

Durante la mañana y noche seguirán las bajas temperaturas en la Mesa del Norte y la Mesa Central, en tanto que en zonas altas incluso se esperan heladas.

El ingreso de humedad desde el Pacífico provocará lluvias con descargas eléctricas en el norte, occidente, centro y sur del país. En Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Estado de México se pronostican lluvias fuertes.