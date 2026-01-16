Esta madrugada se registró un sismo que fue perceptible en el centro de México, el cual activó la alerta sísmica en altavoces de la capital del país, así como en celulares.

El Servicio Sismológico Nacional reportó a las 12:42 horas un sismo de magnitud 5.3, localizado a 19 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero.

El movimiento tuvo una profundidad de 10 kilómetros y fue detectado por los sistemas de monitoreo sísmico del país.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, hasta el momento, no se reportan daños.