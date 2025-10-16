Los Dodgers de los Ángeles derrotaron 3 carreras por 1 a los Cerveceros de Milwaukee para ganar el tercer Juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional y se colocan a sólo un triunfo de la Serie Mundial, al tomar ventaja de 3-0.

En la primera entrada Mookie Betts bateó un doble al jardín derecho y Othani anotó y aunque Cerveceros empató la pizarra en la segunda; fue hasta el sexto inning, cuando los Campeones vigentes de la Serie Mundial anotaron dos carreras más para ganar el juego y están muy cerca de asegurar su participación en el Clásico de Otoño por segundo año consecutivo. (Por Manuel Trujillo Soriano)