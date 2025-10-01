El Instituto Mexicano del Seguro Social informa tras las inundaciones que afectaron varias zonas de Veracruz, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí, se implementó un operativo integral de respuesta.
Sobre las 14 clínicas que se encuentran cerradas temporalmente ante la emergencia, la mayoría corresponde a Unidades Médicas Rurales de Veracruz Norte y Puebla, los cuales sufrieron anegaciones o cortes en los accesos.
Ante ello se desplegaron brigadas de limpieza, cuadrillas de mantenimiento y personal médico, por lo que estas unidades ya se encuentran en proceso de rehabilitación o brindan atención en espacios alternos.
IMSS rehabilita clínicas afectadas por inundaciones en cinco entidades
