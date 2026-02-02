En un contexto de baja actividad bancaria por el día de asueto en México, el dólar estadounidense inició operaciones este lunes en 17.43 pesos por billete verde, una ganancia de 0.21 por ciento frente al cierre del viernes.

En la última semana, la divisa acumula un avance de 0.44 por ciento.

Especialistas, prevén que en los próximos días, la volatilidad de la divisa estadounidense continúe ante un contexto de incertidumbre mundial.