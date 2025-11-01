Con el inicio de la campaña intensiva de vacunación por el brote de sarampión, el Gobierno de Guadalajara ha aplicado 3 mil 923 dosis a través de unidades de la Cruz Verde y módulos comunitarios.

La unidad Delgadillo Araujo registra el mayor número de aplicaciones con 596, mientras que la Ernesto Arias reporta 214.

También se vacunó a personal de la Comisaría de Seguridad y del Sistema DIF Municipal.

La vacuna es gratuita y se prevé superar las 250 mil dosis aplicadas en el municipio.