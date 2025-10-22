El peso mexicano extendió su racha de pérdidas frente al dólar, al cerrar este miércoles con una caída de 0.04 por ciento frente a la divisa estadounidense para ubicarse en 18.40 unidades.

La caída se origina por la incertidumbre derivada del cierre del Gobierno de Estados Unidos y por las tensiones comerciales entre Donald Trump y China.

Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores culminó con una ganancia de cero punto ochenta y ocho por ciento, lo que pone fin a una racha de tres retrocesos consecutivos.