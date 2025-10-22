El peso mexicano extendió su racha de pérdidas frente al dólar, al cerrar este miércoles con una caída de 0.04 por ciento frente a la divisa estadounidense para ubicarse en 18.40 unidades.
La caída se origina por la incertidumbre derivada del cierre del Gobierno de Estados Unidos y por las tensiones comerciales entre Donald Trump y China.
Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores culminó con una ganancia de cero punto ochenta y ocho por ciento, lo que pone fin a una racha de tres retrocesos consecutivos.
Dólar cierra en 18.40 pesos
El peso mexicano extendió su racha de pérdidas frente al dólar, al cerrar este miércoles con una caída de 0.04 por ciento frente a la divisa estadounidense para ubicarse en 18.40 unidades.