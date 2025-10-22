El Gobierno de Zapopan y la Secretaría de Infraestructura confirmaron el inicio de obras de un plan maestro de soluciones viales, con prioridad en tres zonas críticas del municipio de cara al Mundial de 2026.

Se trata del reordenamiento de las avenidas Vallarta y Aviación, donde se realiza reencarpetado con asfalto, construcción de camellón central y un colector pluvial en conexión con Carretera a Nogales.

Además, se proyecta un nodo vial con paso deprimido en Avenida Central y Paseo Valle Real, y un retorno tipo herradura en Tabachines.

En total, la SIOP invertirá 353 millones de pesos en Zapopan, mientras el municipio ejercerá 5 mil millones en obra pública hasta 2027.