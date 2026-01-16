El peso mexicano concluyó la última sesión de la semana en terreno positivo frente al dólar.

El tipo de cambio se ubicó alrededor de 17.64 pesos por billete verde, lo que significa una apreciación de 0.02 por ciento.

En el balance semanal, la moneda acumuló un avance de 1.87 por ciento.

Especialistas indican que la fortalece del peso mexicano se origina en un contexto de debilitamiento general del dólar debido a condiciones internas en los Estados Unidos.