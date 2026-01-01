En busca de combatir la violencia de género, la Secretaría de las Mujeres ha llevado a cabo diversos acuerdos con plataformas digitales, que incluyen apps de inteligencia artificial como Grok, así lo explica la secretaria Citlali Hernández.

“Estamos ya prontos a dar a conocer los primeros acuerdos que llegamos con estas plataformas digitales. X no se ha sentado a la mesa, ellos han argumentado que no hay una oficina de representación en México, sin embargo, hemos estado haciendo saber que para nosotras es muy importante tener este diálogo que nos permita que el espacio digital sea más seguro a raíz de que se difundió y empezaron varias usuarias, usuarios a denunciar este uso incorrecto de esta inteligencia artificial, lo manifestamos nuestra preocupación, y bueno, sabemos que hace unos días cambiaron estas políticas y el uso de esta inteligencia artificial”.

Mega, Google, Tik Tok y YouTube son las primeras plataformas digitales que se han sumado a este acuerdo. (Por Arturo García Caudillo)