El peso lleva tres meses seguidos arrebatando terreno al dólar debido al mayor apetito por riesgo de los inversionistas y la tasa de interés elevada del Banco de México.

A lo largo del presente mes, el tipo de cambio tocó ayer un mínimo de 17.11 pesos por dólar y el 9 de enero un máximo de 18.05 en operaciones al mayoreo.

Este viernes, la paridad se encuentra en 17.26 unidades y significa una apreciación mensual de 75 centavos, lo que coloca al peso entre las 10 monedas con mejor desempeño en lo que va del 2026.