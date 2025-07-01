La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una reforma a la ley petrolera que abre la industria completamente a empresas privadas, mientras Estados Unidos busca volver a operar en el país tras el derrocamiento de Nicolás Maduro.

El Legislativo aprobó los artículos del texto, que posteriormente fueron firmados por la presidenta interina Delcy Rodríguez para su promulgación.

La nueva ley ofrece más garantías a los privados, además, cede el control estatal de explorar y reduce los impuestos en este rubro.

Por cierto, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que establece que Estados Unidos podrá imponer aranceles a los bienes procedentes de países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba.