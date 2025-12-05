La divisa mexicana en los mercados internacionales abre en 18.19 pesos por dólar, lo que significa una ganancia de 4 centavos comparado con la jornada de ayer.
A decir de expertos financieros, este viernes el peso alcanza un nuevo mínimo interanual, gracias a un entorno de mayor apetito por riesgo, que ha impulsado a la mayoría de las divisas de economías emergentes, dadas las expectativas de los inversores para la política monetaria de la Reserva Federal.
Dólar estadounidense cierra semana en 18.19 unidades
