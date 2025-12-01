La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, informa que actualmente un millón 600 mil personas menores de 65 años reciben la pensión por discapacidad.

“La pensión del Bienestar para las personas con discapacidad la reciben un millón 614 mil 18 personas con discapacidad menores de 65 años, porque hay adultos que viven con discapacidad y son cerca de dos millones y medio, pero hoy estamos informando lo que es la pensión para menores de 64 años. La inversión en este año es de 32 mil millones de pesos para este grupo de la población”.

La Federación se hace cargo al cien por ciento de la pensión para personas con discapacidad menores de 30 años y al cincuenta por ciento en las 24 entidades con las que hay un acuerdo para que la otra mitad la aporten los gobiernos estatales, cuya inversión asciende a tres mil 776 millones de pesos. (Por Arturo García Caudillo)