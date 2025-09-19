La divisa mexicana en los mercados internacionales abre este viernes en 18.41 pesos por dólar, lo que significa una pérdida de 4 centavos comparado con la jornada de ayer.

Expertos financieros señalan el peso mexicano es afectado por el avance del dólar estadounidense, tras considerar la expectativa de que la Reserva Federal podría no mantener un ciclo de flexibilización.