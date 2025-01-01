El secretario de Salud en Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, confirmó la existencia de un caso más de sarampión en el municipio de Arandas, con lo que suman tres en total en la entidad.

Luego de registrarse hace unas semanas el caso de un menor de 2 años en Zapopan, el funcionario explicó que desde hace unos días se tomaron acciones para evitar mayores contagios, y descartó por el momento la posibilidad de un mayor brote de la enfermedad.

El funcionario visitó el municipio de Arandas para reunirse con el presidente municipal, los encargados de los servicios médicos municipales y de la región sanitaria, para reforzar las medidas de prevención.