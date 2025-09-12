La divisa mexicana en los mercados internacionales abre en 18.50 pesos por dólar, lo que significa una pérdida de 3 centavos comparado con la jornada de ayer.

Este viernes el peso frena su avance después de marcar un nuevo máximo del año en 18.43 unidades.

Expertos financieros señalan que los inversores se mantienen optimistas de cara a la próxima reunión de la Reserva Federal.