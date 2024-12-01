La Secretaría de Salud de la Ciudad de México reconoció que cometió un error al incluir en la lista de fallecidos a la señora Alicia Matías Teodoro, la abuelita que protegió a su nieta de dos años durante la explosión, y aclaró que se encuentra con vida.

La dependencia lamentó profundamente la situación y ofreció una disculpa a la familia.

Detalló que ya revisa los procedimientos internos de verificación “para evitar que un hecho así vuelva a repetirse y reforzar la certeza en la información que se comparte con la ciudadanía”.