La divisa mexicana en los mercados internacionales abre en 18.49 pesos por dólar, lo que significa una ganancia de 11 centavos comparado con la jornada del pasado viernes.

Expertos financieros señalan que este lunes el peso permanece afectado por el fortalecimiento de la divisa americana, debido al escalamiento de las amenazas arancelarias entre las dos economías más grandes del mundo.