La divisa mexicana en los mercados internacionales abre en 18.83 pesos por dólar, lo que significa una pérdida de 7 centavos comparado con la jornada del pasado viernes.

A decir de especialistas financieros, este lunes el peso cede terreno tras considerar el progreso de la reunión entre Rusia y Estados Unidos registrada el pasado viernes, mientras los operadores centran su atención en los próximos datos económicos en México.