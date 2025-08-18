La divisa mexicana en los mercados internacionales abre en 18.83 pesos por dólar, lo que significa una pérdida de 7 centavos comparado con la jornada del pasado viernes.
A decir de especialistas financieros, este lunes el peso cede terreno tras considerar el progreso de la reunión entre Rusia y Estados Unidos registrada el pasado viernes, mientras los operadores centran su atención en los próximos datos económicos en México.
Dólar estadounidense inicia semana en 18.83 unidades
