En Guanajuato, en el fraccionamiento Villa Salamanca fueron encontrados los cuerpos abandonados de tres personas sin vida, en la entrada principal de la colonia.

De acuerdo con los primeros reportes, anoche se alertó al Sistema de Emergencias 911 sobre la presencia de bultos sospechosos en el acceso al fraccionamiento, ubicado a escasos metros de la carretera federal Salamanca–Celaya.

Elementos de la Guardia Nacional confirmaron que se trataba de dos personas envueltas en plástico y un cuerpo desmembrado.