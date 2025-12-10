La divisa mexicana abre este miércoles alrededor en 18.19 pesos por dólar, lo que significa una ganancia comparado con la jornada de ayer.

Expertos financieros señalan que el tipo de cambio registra pocos cambios, ya que el peso es favorecido por el retroceso del dólar.

Lo anterior, mientras los mercados anticipan un recorte de tasas de 25 puntos por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.