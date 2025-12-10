Hasta el momento el Gobierno de los Estados Unidos no ha aceptado las propuestas de México para resolver el problema del agua en la frontera y la exigencia de los productores de Texas, así lo informa la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Se reunieron ayer, se hizo una propuesta, el equipo del Gobierno de los Estados Unidos la recibió, contestó en la tarde; después enviaron, el Gobierno de México hizo otra propuesta; enviaron una propuesta ayer en la noche y hoy en la mañana va a haber otra reunión. Y como lo dije ayer yo espero que lleguemos a un acuerdo que beneficie a ambos países, reconociendo la cantidad de agua que existe y lo que necesitamos cada uno de los países”.

Sheinbaum Pardo reitera que las propuestas han sido en coordinación con los gobernadores de los estados mexicanos del norte y todas en el marco de los lineamientos del tratado de 1944, que, en caso de sequía, permite a México entregar el agua pendiente en cinco años. (Por Arturo García Caudillo)