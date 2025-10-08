La divisa mexicana en los mercados internacionales abre en 18.36 pesos por dólar, lo que significa una ganancia de 3 centavos comparado con la jornada de ayer.
Expertos financieros señalan que este miércoles el peso revierte el retroceso generado por el avance del dólar, a medida que la divisa estadounidense pierde impulso alcista.
Dólar estadounidense se cotiza hoy en 18.36 unidades
