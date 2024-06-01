El desarrollo ciclónico en las costas de Chiapas y una vaguada sobre la Península de Yucatán, han provocado lluvias intensas con daños en por lo menos 17 municipios de Chiapas, aunado a la falta de energía eléctrica en tres municipios, que ha afectado a más de 300 mil habitantes.

La Secretaría de Protección Civil informa que son 17 municipios los afectados por las lluvias en las regiones Costa, Norte, Altos, Selva, Frailesca, Fronteriza, y Sierra, con inundaciones en vivienda como consecuencia del desbordamiento de ríos y arroyos, derrumbes en caminos y carreteras.