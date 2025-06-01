La divisa mexicana en los mercados internacionales abre en 18.42 pesos por dólar, lo que significa una pérdida de 7 centavos comparado con la jornada de ayer.

En la sesión de hoy, el tipo de cambio muestra volatilidad alcista, con la atención puesta en la publicación de la inflación quincenal, cuyo el índice general registró un alza anual de 3.74 por ciento.

Este dato es clave porque marca la decisión de las tasas de interés del Banco de México para este jueves, ya que un resultado por encima de lo esperado endurecería la postura y limitaría los recortes, mientras que cifras en línea o menores reforzarían la narrativa de desinflación.