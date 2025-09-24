Un interno acusado de tentativa de homicidio escapó del reclusorio Oriente, por lo que autoridades de la Ciudad de México desplegaron un amplio dispositivo de búsqueda y se adoptaron medidas de reforzamiento en el centro penitenciario.

Durante el pase de lista de anoche, personal de Custodia Penitenciaria de la Secretaría de Seguridad Ciudadana alertó que una persona privada de la libertad no se encontraba.

La corporación añadió que el Director del Reclusorio y el personal de custodia fueron presentados ante el agente del Ministerio Público para esclarecer los hechos.