La divisa mexicana en los mercados internacionales abre en 18.63 pesos por dólar, sin cambios relevantes comparado con la jornada de ayer.

Este miércoles, el peso corrige el retroceso frente al dólar.

Expertos financieros señalan que los inversores esperan el reporte de inflación al consumidor que se publica mañana en Estados Unidos y permanecen optimistas tras los últimos datos económicos de México.