El líder de una congregación mexicana La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, fue acusado de conspiración de crimen organizado y tráfico sexual por presuntamente victimizar a miembros de la iglesia durante décadas, informan las autoridades este miércoles.
Joaquín García, cumple más de 16 años en una prisión de California por abusar sexualmente de jóvenes seguidores.
Un jurado federal en Nueva York emitió la acusación alegando que el hombre de 56 años, y otras cinco personas explotaron la iglesia durante décadas para permitir el abuso sexual sistemático de niños y mujeres para la gratificación sexual de García y su padre, quien murió en el 2014.
Líder de La Luz del Mundo acusado de tráfico sexual y crimen organizado
El líder de una congregación mexicana La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, fue acusado de conspiración de crimen organizado y tráfico sexual por presuntamente victimizar a miembros de la iglesia durante décadas, informan las autoridades este miércoles.