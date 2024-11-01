La mañana de este martes 24 de febrero, el dólar se cotiza en 17.26 pesos en promedio, lo que refleja un ligero retroceso del peso frente al cierre de la semana pasada.

El Diario Oficial de la Federación fijó el tipo de cambio para obligaciones en 17.21 pesos por divisa.

El movimiento ocurre en un contexto internacional marcado por la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aplicar un arancel global del 15 por ciento como medida provisional tras el fallo de la Corte Suprema que anuló gran parte de su esquema previo de gravámenes.

En bancos, el dólar se vende entre 17.55 y 17.89 pesos, con variaciones durante la jornada.