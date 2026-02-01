El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) informó que los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta reactivaron de manera gradual sus operaciones y este martes alcanzan el 95 por ciento de sus vuelos programados, luego de dos días de retrasos y suspensiones.

El Aeropuerto Internacional de Guadalajara reporta 96 por ciento de operaciones activas, con 11 cancelaciones y 11 demoras. En tanto, la terminal de Puerto Vallarta opera al 95 por ciento, con cuatro cancelaciones programadas.

De acuerdo con GAP, las cancelaciones forman parte del proceso de reactivación de itinerarios. Señaló que todas las aerolíneas nacionales e internacionales operan con normalidad, salvo la canadiense Flair Airlines, que continúa restableciendo sus vuelos.

Ambas terminales mantienen vigilancia permanente de la Guardia Nacional. Los edificios terminales, áreas operativas y accesos funcionan con normalidad para garantizar la atención a pasajeros y colaboradores. (Por Edgar Flores Maciel)