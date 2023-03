La escudería Red Bull hizo el 1-2 el GP de Bahréin en el arranque de la Temporada 2023 de la Formula UNO con el campeón defensor Max Verstappen en primer lugar y el tapatío, Sergio Pérez segundo lugar. “Checo” no tuvo una buena salida y perdió el segundo sitio en el arranque, pero vueltas después lo recuperó y ya no lo soltó para conseguir su primer podio de la campaña.

Checo Pérez dijo que este es un gran inicio para Red Bull con el 1-2 y pronostica que será un campeonato muy disputado, por lo que habrá que tener consistencia en cada una de las carreras.

“Creo que en carrera en Bahréin es un circuito especial por el asfalto que tenemos aquí pero ya que vayamos a otros circuitos vamos a ver otra historia. Creo que hay que mantener la consistencia será un campeonato para cuidarnos de no tener errores, de no tener malas carreras, eso va a ser lo que marque la diferencia en este campeonato”

El español Fernando Alonso de Aston Martin terminó en tercer lugar al superar a los autos de Ferrari y Mercedes.

(Por Manuel Trujillo Soriano)