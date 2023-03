Las Chivas confirmaron el excelente momento por el que atraviesan al derrotar anoche por 2-0 al Santos Laguna con goles en el primer tiempo de Víctor el “Pocho” Guzmán y Fernando Beltrán para sumar su cuarta victoria consecutiva y el entrenador, Veljko Paunovic, destacó la entrega de la afición al equipo como hace mucho tiempo no sucedía.

“Creo que podríamos haber jugado mejor con el balón, creo que deberíamos haber aprovechado mejor la llegadas que tuvimos, pero uno no se puede quejar con dejar nuestra portería en cero, pienso que este es otro tema positivo y más ganando en casa de nuevo y con un ambiente fantástico de una afición que hoy nos estuvo apoyando desde el primer minuto hasta el último con una afición alineada totalmente que disfrutaba y apoyaba al equipo”.

El entrenador de los Lagunero Eduardo Fentanes lamentó la derrota de su equipo pero confía en que cerrará fuerte el torneo.

“Los momentos así las rachas estas que agarras donde no logras sumar puntos la única manera que tienes de solventar es con el trabajo cotidiano, con levantar anímicamente al equipo, seguir insistiendo en las cosas que nos hacen fuertes y seguir confiando en que a final de cuentas alcanzaremos nuestros objetivos y podremos llegar fuertes al cierre del torneo”.

El Guadalajara llego a 21 puntos y sigue peleando el segundo lugar con Tigres.

(Por Manuel Trujillo Soriano/Foto@Chivas)